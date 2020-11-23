أخطاء يرتكبها أصحاب البشرة الجافة فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وترتكب الكثير من النساء بعض الأخطاء التى تضر بصحة البشرة وزيادة جفافها خلال فصل الشتاء. ويتسبب الإفراط فى تنظيف البشرة إزالة الزيوت النافعة منها، والتى تعمل كطبقة حماية على البشرة، وفقا لمجلة "ذا ليست" البريطانية. كما ينتج عن تقشير البشرة وفرك القشور تهيجها والتهابها، بالإضافة إلى أن الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يزيد من جفافها، لأن التعرض المفرط للماء الساخن يمكن أن يجرد الجلد من الزيوت العطرية مما يؤدى إلى حدوث تهيج والتهاب.

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