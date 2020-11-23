جدة - نرمين السيد - ونصحت "الصحة" بتشجيع العاملين أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة وكبار السن والحوامل على العمل من المنزل. وأشارت إلى وضع سياسات وإجراءات لعزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض، وذلك بغرفة منفصلة أو حاجز مؤقت. وأوضحت ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة بالغرف لضمان التهوية السليمة فى الأماكن المغلقة. وشددت على أهمية إعادة توزيع المكاتب لتوفير مساحات بين الموظفين، وحفظ المسافات الشخصية والتناوب بين زملاء العمل. وحثت على الاتصال المستمر مع وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن 105 فى حالات الاشتباه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. إرشادات لأصحاب العمل للحد من انتقال كورونا بين الموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.