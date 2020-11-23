إنفوجراف.. وجبات خفيفة تجدد الطاقة على مدار اليوم

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، مجموعة من الوجبات الخفيفة التى ينصح بتنالها فى منتصف اليوم لتجديد الطاقة.

ومن بين تلك الوجبات الأفوكادو الذى يعد من الفواكه الغنية بالدهون الصحية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تساعد على ضبط السكر فى الدم.

كما يساعد تناول اللوز فى منتصف اليوم على تجديد طاقة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية.

ويمكن تناول حبوب لقاح النحل لتجديد طاقة الجسم فى منتصف اليوم، ظرًا لاحتوائها على البروتين والأحماض الأمينية والكربوهيدرات ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك يتميز التمر بغناه بالسكريات التى يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة والألياف، ويعد الموز مصدر غنى بالبوتاسيوم والماغنسيوم والكربوهيدرات المعقدة والألياف لتجديد طاقة الجسم.