6 ديسمبر.. عينات من صخور كويكب ريوجو تصل الأرض

جدة - نرمين السيد - وتسقط تلك الكبسولة فى 6 ديسمبر، فى ميدان "وومر" التجريبى الواقع فى جنوب أستراليا.
وأوضح ناطق باسم وكالة الدراسات الجوية والفضائية اليابانية، أن مسبار "هايابوسا- 2" لم ينته بعد من عمله بل يزور كوكب 1998 KY26 الصغير، وتستغرق تلك الرحلة 10 سنوات، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وغادر مسبار "هايابوسا – 2" الخريف الماضى مدار كويكب ريوجو، الذى درس سطحه منذ يونيو عام 2018، وسيبلغ المسبار مدار الأرض مطلع ديسمبر لإسقاط كبسولة تحمل عينات من الكويكب.
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