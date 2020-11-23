6 ديسمبر.. عينات من صخور كويكب ريوجو تصل الأرض

جدة - نرمين السيد - وتسقط تلك الكبسولة فى 6 ديسمبر، فى ميدان "وومر" التجريبى الواقع فى جنوب أستراليا.

وأوضح ناطق باسم وكالة الدراسات الجوية والفضائية اليابانية، أن مسبار "هايابوسا- 2" لم ينته بعد من عمله بل يزور كوكب 1998 KY26 الصغير، وتستغرق تلك الرحلة 10 سنوات، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وغادر مسبار "هايابوسا – 2" الخريف الماضى مدار كويكب ريوجو، الذى درس سطحه منذ يونيو عام 2018، وسيبلغ المسبار مدار الأرض مطلع ديسمبر لإسقاط كبسولة تحمل عينات من الكويكب.