بهذه الطرق.. تخلص من الكرش فى 15 يوما

جدة - نرمين السيد - وبحسب دراسة طبية، أجريت مؤخرًا، فإن الكمون من أفضل الأعشاب التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد، والقضاء على الدهون.

ويمكنك بحسب الدراسة التخلص من "الكرش" فى مدة أقصاها 20 يوما، إذا تناولت "الكمون" بشكل يومى.

ونشر موقع "بولد سكاى" الهندى، الدراسة التى أجريت على 88 امرأة بدينة، وثبت أن الكمون ساعدهن فى حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر، إضافة إلى فوائده الأخرى المتعددة وبينها تقليل نسبة الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز مناعة الجسم.

ونصح الباحثون بتناول "عصير الكمون"، والذى يمكن استخلاصه من خلال نقع ملعقتين من الكمون فى الماء ليلة كاملة، ثم غليه فى الصباح، وإضافة نصف ليمونة للمشروب بعد تصفيته من الحبوب، ثم تناوله على معدة فارغة صباح كل يوم لمدة أسبوعين.

كذلك يمكن مزج ملعقة من مسحوق الكمون، مع 5 جرامات من الزبادى، وتناوله بشكل يومى.

كما يمكن إذابة 3 جرامات من مسحوق الكمون فى الماء، وتناوله يوميًا، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمشروب، حسبما نقلت صحيفة "البيان".

ونصح الأطباء بتناول الأطعمة التى تحتوى على البروتين، وتقليل الكربوهيدرات، واتباع حمية غذائية مناسبة مع حساب السعرات الحرارية لكل وجبة، وذلك للحصول على جسم مثالى.