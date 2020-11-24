إزالة عملة معدنية من أنف مسن بعد أكثر من نصف قرن

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة سبوتينك، فإن المريض البالغ من العمر 59 عامًا، كان يشتكى من انقطاع التنفس الأنفى، وذهب مؤخرًا إلى إحدى العيادات فى زيلينوغراد.
ونقلت الوكالة، عن بيان لوزارة الصحة، فى موسكو، أنه تم إجراء فحوصات طبية عاجلة، بالأشعة المقطعية، وتبين أن أحد الممرات الأنفية للمريض مسدود تماما بواسطة جسم غريب.
وعقب عملية جراحية ناجحة، تمت إزالة الجسم الغريب من تجويف الأنف، مع التنظيف نتيجة ترسب أملاح الفوسفات وكربونات الكالسيوم من مخاط الأنف حول الجسم الغريب الذى دخل الأنف.
وكشف الأطباء أنهم تأكدوا أن الجسم الغريب، هو "عملة معدنية".
ويتذكر الرجل، أن القطعة المعدنية دخلت فى أنفه، وهو فى السادسة من عمره، وكان حينها يخشى إخبار والديه بالحادث، حسبما صرح لوسائل إعلامية.
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