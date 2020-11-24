قد لا يكون الخفاش.. الصحة العالمية تسعى لاكتشاف الناقل الأصلى لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول عن الحالات الطارئة فى منظمة الصحة العالمية مايك راين، الإثنين، إن المنظمة لديها فريق من الضرورى أن ينضم إلى نظيره فى الصين للعمل على الأرض فى هذا الصدد.

ويتكون الفريق الدولى من عشرة علماء معروفون بخبرتهم كل فى مجاله، أسندت لهم مهمة البحث الدقيق لمعرفة المنشأ الأصلى لوباء كوفيد 19، واكتشاف الطريقة التى انتقل بها إلى البشر.

ورغم الاعتقاد السائد بأن الفيروس انتقل إلى البشر من خلال الخفافيش، فإن المضيف الأصلى له لا يزال مجهولًا.

وأضاف راين: "نحتاج جميعًا إلى معرفة منشأ الفيروس، وإلى فهم مصدره، ومعرفة المكان الذى يمكن أن يظهر فيه مرة أخرى فى المستقبل، وأعتقد أن زملاءنا الصينيين حريصون للعثور على إجابة".