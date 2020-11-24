نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور الفردوس ونصائح بتجنب 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأفاد محمد صابر، بأن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى الدائرى من المنيب إلى الأوتوستراد.

وأشار إلى أن محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان به بعض الكثافات المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح أن الكثافة المرورية فى محافظة الجيزة، تنحصر عند منطقة محطة مترو الجامعة، بينما محافظة القاهرة تقابلنا بعض الأحجام عند محور الفردوس.

ونصح بسلوك بعض المناطق مثل محور النصر، مضيفا أن هناك مصادمة عند محور الفردوس.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.