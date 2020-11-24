صباحك ومطرحك مع يونس.. هاشتاج يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق يونس على تصدره تويتر: "صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم فل يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "دائما وأبدا.. أنت الشخص المفضل لى"، "أبو موزو يا عظمة"، والله يونس طيب أوى".

وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.