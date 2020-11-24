صباحك ومطرحك يعرض لاستعدادات حملة سكن ودفا لمصر الخير

جدة - نرمين السيد - وتحدث معتز محمد، مسؤول مؤسسة مصر الخير، خلال صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090، عن حملة "سكن ودفا". وأشار إلى أنه من خلال سكن ودفا يتم توفير جواكيت وأسقف وكراتين غذائية، وتوفير مصاريف المدارس للأطفال فى جميع أنحاء الجمهورية وقال أنهم يستعدون اليوم للذهاب إلى أصغر نجع فى الفيوم، لتوفير الجواكيت والبطاطين وبناء أسقف المنازل.

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