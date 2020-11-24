تويتر يستعد لمنع انتشار المعلومات المضللة

جدة - نرمين السيد - وتوجه تلك التقنية فى تويتر تحذيرات لأى مستخدم يقوم بالإعجاب بتغريدة أو منشور متنازع عليها أو تم تصنيفها على أنها قد تحتوى معلومات مضللة. وتساهم التقنية فى الحد من انتشار المعلومات المضللة عبر "تويتر" وخصوصا فيما يتعلق بجائحة كورونا، وفقا لـ "سبوتنيك".

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