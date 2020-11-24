بدلا من العقاقير .. أطعمة ومشروبات تخلصك من البدانة

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التغذية إلى وجود بعض الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى حرق الدهون وفقدان الوزن دون الحاجة إلى العقاقير، ومن بين الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى حرق الدهون المتراكمة بالجسم، وفقا لـ موقع "Health line":

-الشاى الأخضر:

أثبتت نتائج دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية، أن مركب يبيجالوكاتشين جالاتى الموجود بالشاى الأخضر، يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة بالجسم، وخصوصا الدهون الموجودة فى منطقة بالبطن.

-خل التفاح:

يساعد على خفض الشهية ورفع معدل حرق الدهون بالجسم ويمنع تراكمها حول البطن.

-الفلفل الحار:

يعد الفلفل الحار من الخضروات التى تساعد على فقدان الوزن، ويرجع السبب إلى احتوائه على مركب الكابسيسين، المعروف بقدرته على حرق الدهون وفقدان الشهية.

-القهوة:

تساهم فى رفع معدل حرق الدهون، نظرا لاحتوائها على الكافيين الذى أظهر فعالية كبيرة فى تقليل مؤشر كتلة الجسم.

-زيت جوز الهند:

يعتبر من الزيوت الطبيعية التى تساعد على فقدان الوزن وزيادة حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائى.

-الأسماك الدهنية:

تحتوى على أحماض أوميجا 3 التى تساعد على حرق الدهون وتحد من الإصابة بأمراض القلب.