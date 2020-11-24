ماسكات تحافظ على نضارة بشرتك فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويلعب الاهتمام بالبشرة منذ الصغر دورا كبيرا فى الحصول على مظهر حيوى وخصوصا مع حلول الشتاء.
وهناك بعض الماسكات الطبيعية المرطبة للبشرة والتى تعمل على حمايتها من الجفاف منها:
-خليط الموز وزيت الزيتون:
يجب خلط حبة موز مهروسة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، وتوزيعها على البشرة وتركها لمدة 30 دقيقة حتى تجف تماما ثم يشطف الوجه.
-العسل والبرتقال مع الزبادى:
ملعقة صغيرة من العسل وعصير البرتقال والزبادى وتخلط وتوزع على البشرة، لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.
-خليط ماء الورد مع زيت اللوز الحلو والموز:
ملعقة صغيرة من ماء الورد وزيت لوز حلو وموزة مهروسة، ويوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بلطف.
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