الصحة تنصح بتناول الخضراوات والفاكهة مع كل وجبة

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافا، يتضمن مجموعة من النصائح لحماية المواطنين من الأمراض والفيروسات المختلفة.





وأشارت الصحة، إلى أهمية تناول الخضراوات والفاكهة، لكونها تحتوى على البوتاسيوم الذى يعد من العناصر المهمة التى تتحكم فى ارتفاع ضغط الدم. كما نصحت المواطنين بالحرص على تناول الخضراوات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات.

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