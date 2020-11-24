عنقود عنب ومئذنة بالجنة.. الحصرى قارئ محاط بالرؤى قبل مولده وبعد رحيله

جدة - نرمين السيد - رجل يشتغل بصناعة الحصير ويعتمد عليها فى معايشه وتوفير احتياجات أسرته يعيش فى الربع الأول من القرن الماضى، وإلى جانب عمله لا ينشغل بشىء سوى المساجد التى يتتبع أى بقعة فارغة فيها أو تهالك فرشها فيضع بها الحصير، وبينما هو على ذلك يرى فى إحدى ليالى عام 1919 حلما غريبا، يجد ظهره تحول العمود الفقرى به إلى سلاسل ويتدلى منه عنقود عنب، والناس تأتى جماعات يأكلون من عنقود العنب، وعنقود العنب لا ينتهى.





فى حوار، روت ياسمين ابنة الشيخ محمود خليل الحصرى، القارئ الراحل المتوفى فى 24 نوفمبر عام 1980 عن 63 عاما، أن جدها خليل الحصرى كان متعلقا بالمساجد ويفرشها بالحصير الذى يعتمد فى صنعه وبيعه الذى كان بديلا للسجاد وقتها، لذا أطلق عليه الحصرى.



طارد خليل الحصرى الحلم نفسه كثيرا، فذهب لأحد الشيوخ وقصه عليه، فسأله الشيخ إن كان له ذرية، فأخبره الحصرى بأن له ولد اسمه محمود عمره عامان، نصحه الشيخ بأن يلحِق محمود بالأزهر ليتعلّم العلوم الشرعية، لأنه يرى أنه سيكون له شأن كبير.

القارئ الطفل

ختم محمود خليل الحصرى القرآنَ فى عمر الثامنة، وكبر على حب وترتيل القرآن، وكان قارئا منذ الصغر يجتمع على صوته وحسن أدائه ودقة أحكامه وتجويده لكتاب الله كل الناس.

وكان الحصرى أولَ من سجّل المصحف المرتل فى أنحاء العالم بطريقة رواية حفص عن عاصم، ورفض أخذ أجرة مالية عليها فوضع الله لها القبول فى الأرض.

والحصرى أول من رتل القرآن الكريم فى الكونجرس الأمريكى، وفى قاعة "هايوارت" المطلة على نهر التايمز فى لندن رتل كتاب الله، وأذّن لصلاة الظهر فى الأمم المتحدة، وظل حتى توفى فى 24 نوفمبر عام 1980 علما للقرآن الكريم.

رؤية بعد الوفاة

روت أسرة الحصرى عن علاقة الشيخ محمد متولى الشعراوى القوية بهم فى حياته، وأنه كان يودهم كثيرا فى حياة الشيخ القارئ وبعد رحيله أيضا.

وأخبر الشعراوى أسرة صديقه القارئ الراحل بعد وفاته أنه رأى الحصرى فى الجنة يقرأ على مئذنة أكبر من أى شىء رأى فى حياته، ويرتل ويقرأ كما كان فى الدنيا، ويقال له اقرأ وارتق ورتل.

أضاف الشعرواى روايته لأسرة الحصرى: "انتوا شوفتوا أبوكوا آخر مرة امتى (وكانت فترة طويلة مرت على وفاة الحصرى) أصل بقالى أسبوعين مشفتوش (فى المنام)".