خبراء: سهولة اختراق نظام الآمان فى سيارات تسلا خلال دقائق

جدة - نرمين السيد - وأوضح خبراء بلجيكيين ضعف الحماية نظام الحماية الموجودة فى السيارة الكهربائية "Tesla Model X" عند تثبيت تحديث لسلسلة المفاتيح. وأضافوا إلى إمكانية اختراق نظام الآمان بها من خلال وحدة تحكم إلكترونية مأخوذة من سيارة مماثلة. وتوصل الخبراء إلى ذلك بعد تمكن باحثون من اختراق نظام سيارة Elon Musk الكهربائية فى بضع دقائق، وذلك يمكن المتسللون من قراءة إشارة الفتح وأعادوا وميض مفتاح التشغيل عن بعد، وفتحوا الأبواب وربطوا مفتاحا جديدا بالنظام الموجود على متن السيارة، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

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