ماشا والدب يتصدر قائمة المسلسلات الكرتونية الأكثر طلبا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "Parrot Analytics" الأمريكية المتخصصة بتحليل العروض والأفلام الأكثر طلبا فى العالم أن المسلسل الكرتونى الروسى "ماشا والدب" يتصدر قائمة مسلسلات الكرتون الأكثر رواجا حول العالم، الذى تقوم بإعداده شركة روسية مقرها موسكو. وبحسب "سبوتنيك"، رشحت الشركة الأمريكية المسلسل الروسى لجائزة "مسلسلات الأطفال الأكثر شعبية" حيث سيخوض المنافسة مع خمسة مسلسلات كرتون أخرى فى النهائيات. ومن أبرز مسلسلات الكرتون المنافسة للمسلسل الروسى "ماشا والدب"، Peppa Pig و SpongeBob، وكذلك Paw Patrol والمسلسل Star Wars: The Clone Wars.

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