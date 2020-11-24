طريقة تحضير الاستاكوزا فى الفرن

جدة - نرمين السيد - وأظهرت العديد من الدراسات العلمية فائدة تناول الاستاكوزا، حيث تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكرى، وتعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض.

ولتحضير الاستاكوزا بالفرن، يجب تجهيز بعض المكونات، منها:

-4 قطع استاكوزا.

- فصان ثوم.

- 3 حبات من البصل المفروم.

- 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.

طريقة التحضير:

يجب هرس الثوم وفرم البصل فى وعاء وخلطهم جيدا، وإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة.

وخلطهم حتى تمتزج البهارات مع الزيت والليمون، لتوضع فيها الاستاكوزا ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين أو ليلة كاملة حتى تمتص الخلطة.

وتُرتب الاستاكوزا فى صينية لتدخل الفرن لمدة تصل إلى 25 دقيقة حتى تنضج، ثم تخرج من الفرن وتقدم ساخنة.