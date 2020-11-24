اليابان تصمم حشو صدر لـ الرجال بدلا من التمارين الرياضية

جدة - نرمين السيد - ونجحت اليابان فى إيجاد حل سريع للشباب للحصول على جسم رياضى، وصممت حشو صدر يرتديه الرجل عند الخروج من المنزل.

وبدأت المواقع بيع حشوة الصدر، حتى يظهر كعضلات الصدر تحت الملابس، وصنعت الشركة ذلك الحشو بـ لونين البيج والأسود.

وتم تصنيع ذلك الحشو من النايلون والإسفنج، كما يمكن إزالته وارتداؤه بسهولة، لذلك لقى المنتج إعجاب الكثير من الرجال الذين وجدوا فيه توفير للكثير من الوقت والمجهود فى صالات الألعاب الرياضية، وفقا لموقع "برايت سايد".

ولا ينصح بارتداء الحشو مع زيادة الوزن حتى يظهر الجسم بشكل متناسق، لذلك لا بد أن يمارس الرجال تمارين رياضية حتى يخسر وزنه ودهون بطنه.