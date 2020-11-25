نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ازدحام محورى صلاح سالم و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى تقدمه الإعلامية عبير بسيونى، اليوم، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأشار مراسل الراديو 9090، إلى قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى وأنها تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى البساتين المتجه إلى المعادى، واعلى المرج.

وحذر صابر من سلوك محور 26 يوليو لما يشده من ازدحام، ناصحا باستخدام محور روض الفرج كبديل جيد.

كما أن محافظة الجيزة تعمل فيها الحركة المرورية بشكل جيد ما عدا محور صفط، مشيرا إلى إمكانية سلوك محور أحمد عرابى.

بينما محافظة القاهرة تنحصر فيها الكثافة المرورية عند محور صلاح سالم، بالإضافة إلى وجود مصادمة عند نفق عباس.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.