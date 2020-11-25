خلال أيام .. هونر تطلق هاتف 10x lite وساعات وسماعات ذكية 

جدة - نرمين السيد - وتقدم هونر سماعة True Wireless Earbuds المزودة بميكروفون مزدوج لمكالمات بلا ضوضاء وزمن انتقال منخفض وجودة صوت فائقة.
كما تطلق الساعة الذكية HONOR Watch GS Pro والتى تدوم بطاريتها إلى 25 يوم، كما أنها مزودة بإمكانية تحديد مسار الاتجاه GPS، وتقدم أيضا الساعة الذكية HONOR Watch ES، والتى تأتى بحجم شاشة 1.64 والمصنعة من Amoled وتحتوى على مدرب شخصى، كما أنها تتمكن من متابعة نبضات القلب طوال اليوم خلال الـ24 ساعة.
ولعشاق الهواتف الذكية أعلنت هونر عن الهاتف المميز 10X Lite والذى يأتى بشحن 22.5 واط شحن سريع وشاشة عرض كاملة 6.67 بوصة، كما تطرح بكاميرا رباعية 48 ميجا بيكسل، وهى مدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى مساحة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت.
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