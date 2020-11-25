صور.. جويندولين روا.. ملكة جمال تعشق تربية الكلاب

جدة - نرمين السيد - وتعد روا عارضة أزياء وممثلة ومقدمة برامج تليفزيونية، ومعها الجنسيتان الفلبينية والفرنسية.

وفازت جويندولين بـ لقب ملكة جمال العالم عام 2010، كما شاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم الفلبين فى 2011، ومثلت إلى الفلبين فى مسابقة ملكة جمال العالم 2011 فى لندن، إنجلترا، واحتلت مركز الوصيفة الأولى.

وتعشق جويندولين تربية الكلاب، ما أظهرته صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام" وتحرص دائما على نشر صور لها مع كلابها.