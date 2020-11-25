لمنافسة تيك توك.. سناب شات يطلق ميزة جديدة لمنح المستخدمين مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفق "سبوتنيك"، الميزة التى أطلق "سناب شات" عليها اسم "Spotlight" تمكن مستخدمى التطبيق من متابعة ومشاهدة الفيديوهات التى ينشرها رواد التطبيق.

"سناب شات" أوضح أن الميزة الجديدة ستتاح بـ 10 دول "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، والنرويج، وكندا، والسويد، وألمانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، والدنمارك"، على أن تصل إلى المستخدمين فى باقى البلدان خلال وقت قريب.

وأكد التطبيق أنه لن يسمح بمقاطع الفيديو التى تنتهك قواعد المجتمع، مثل (نظريات المؤامرة)، المحتوى المضلل، خطاب الكراهية، المحتوى البذىء، التنمر، التحرش، والعنف)، ولن يساعد على انتشارها.

وأشارت إلى أنها ستقدم جوائز تصل لمليون دولار للمستخدمين فوق سن 16 عاما كجوائز مادية يومية، تمنح لأصحاب المحتوى الذى يلتزم بمعايير "سناب شات" ويصل إلى أقصى عدد مشاهدات.