صور: الجاكيت الفرو .. من القطع الأساسية فى شتاء 2021

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جدة - نرمين السيد - ويعتبر الجاكيت الفرو من أبرز صيحات موضة شتاء 2021، فهو يتمتع بمظهر أنيق جذاب بالإضافة إلى منح الدفء فى الأوقات شديدة البرودة.
ويأتى الجاكيت الفرو أطول قليلاً بحيث يشبه البالطو القصير الذى يمكن أن يتناسب مع مختلف الإطلالات سواء كانت كاجوال أو كلاسيك، كما يمكن تنسيقه مع إطلالة رياضية أو كاجوال.
وقد يأتى بصيحة الـCrop حيث يصل طوله فوق خصر البنطلون، وهو ما يمنح الفرصة لتنسيقه بطرق مختلفة مثل ارتداءه مع الفساتين أو البنطلونات ذات الخصر العالى.
ومن الممكن اختيار الألوان الغامقة من الجاكيت الفرو مع ملابس السهرة، وتنسيقه مع فستان نفس اللون أو بلوزة وتنورة وحذاء ذو كعب عالى، حتى يلائم أجواء المناسبات أو خروجات السهرة.
ويلجأ البعض إلى الاستعانة بالجاكيت الفرو ذو الألوان الساطعة أو المطبوع فهذا سيكون مناسباً لإطلالات الكاجوال النهارية.
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