5 خطوات تحميك من الحموضة

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على التخلص من الحموضة، وفقا لما جاء فى "healthline" منها:

-عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، لأن ذلك يزيد من فرص تعرض الفرد لحموضة المعدة وارتجاع المرىء، لذا يُنصح بالتحرك لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام.

-ارتداء الملابس الفضفاضة بعد تناول الطعام، للوقاية من التعرض لحرقة المعدة وارتجاع المرىء.

-تجنب الكافيين أو السجائر بعد العشاء، لأن ذلك يزيد فرص الإصابة بحرقة المعدة من خلال إرخاء العضلات التى تمنع حمض المعدة من العودة إلى الحلق.

-رفع الجزء العلوى للسرير قليلا، لأن عند ارتفاع الجزء العلوي من الجسم، تقلل الجاذبية من احتمالية عودة محتويات المعدة إلى المرىء.

-تقليل الدهون، لأن الوجبات القليلة الدسم تحمى من التعرض لحرقة المعدة أو ارتجاع المرىء.