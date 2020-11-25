نظارة جديدة لتجفيف الدموع عند تقطيع البصل

جدة - نرمين السيد - وتداولت مواقع التسوق نظارة جديدة تمنع الدموع عند تقطيع البصل، يمكن ارتداؤها أثناء تقطيع البصل، لدورها فى الحماية من رائحته التى تتسبب فى احمرار العين وتهيجها وانذراف الدموع. وتناسب تلك النظارة الرجال والنساء، وتتوفر بمختلف الألوان منها الأسود والأخضر وغيرها. النظارات مخصصة لامتصاص الدموع وزودت بإسفنج عالى الامتصاص ليمتص الدموع قبل أن تسقط على باقى الوجه.

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