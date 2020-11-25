تحذير طبى من الإفراط فى تناول الحمضيات

جدة - نرمين السيد - وأشارت ناتاليا إلى أنه بالرغم من الفوائد الصحية فى البرتقال والحمضيات لغناها بفيتامين سى إلا أنه يجب الحذر عند تناولها.

وخلال موسم البرد يزداد التعرض للإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، لذلك يعد من الأفضل الاستعانة بالبرتقال والحمضيات للحاجة إلى تنشيط وتقوية الجسم بدلا من الأدوية.

ونصحت بتناول بعض الفواكه الحمضية فى الصباح أو شرب كوب من العصير الطازج ولكن مع إضافة الماء له، حتى يكون هناك سعرات حرارية أقل وسوائل أكثر، ولأجل الحصول على كمية جيدة من الإلكتروليتات، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وأوضحت الأخصائية أنه عند تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات يعد ذلك هو الأفضل من تناول المكملات الغذائية الجاهزة.

وحذرت من الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وإلا يحصل الجسم على تأثير معاكس، وتبدأ عملها كعامل مؤكسد بدلا من مضاد للأكسدة.