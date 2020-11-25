مع سقوط الأمطار .. نصائح تحميك من نزلات البرد

جدة - نرمين السيد - تشهد البلاد اليوم، الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية سواء هبوب عاصفة ترابية أو هطول الأمطار والبرق والرعد، ما قد ينتج عنه إصابة البعض بنزلات البرد وغيرها من الأمراض والفيروسات.





وعند سقوط الأمطار يجب اتباع بعض النصائح، التى تحميك من الأمراض المختلفة، أهمها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة. ويجب الإكثار من تناول المشروبات الساخنة لمنح الشعور بالدفء، مع تناول المياه والخضراوات بكثرة على مدار اليوم. ولتفادى الأمطار يفضل التواجد فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى، حيث يفضل تجنب التعرض المباشر للأمطار واستخدام الشمسية أو الجلوس تحت المظال حتى انتهاء المطر، خوفا من التعرض للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.

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