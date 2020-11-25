جدة - نرمين السيد - وشارك أحمد حسن متابعيه عبر "إنستجرام" بصور قام بتصويرها لابنته معهم، وعلق قائلا: "اللهم احفظ لى عائلتى". ونالت الصور إعجاب متابعيه، معلقين: "فرحانة أن إيلين رجعت"، "ربنا يحميكوا .. اتغيرتوا كتير للأحسن"، "ياجمالكم ما شاء الله". ويحرص اليوتيوبر على نشر صورة ابنته يوميا، بعد أخذ قرار عودتها لتصوير فيديوهات تجمع بينهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قرار العودة .. ابنة أحمد حسن فى صور جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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