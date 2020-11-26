القومى للبحوث الفلكية ينفى تعرض الأرض لظلام لمدة 3 أيام

وقال تادرس، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": كثر الذين يتسائلون هذه الأيام عن حقيقة إظلام الأرض لثلاثة أيام فى شهر ديسمبر المقبل، بسبب عاصفة شمسية، تكررت هذه الشائعات كثيرا فى السنوات الماضية، وهى ضمن الشائعات التى تأتى دائما فى نهاية كل عام وبداية العام الجديد، والتى كنت أرد عليها بالنفى أو التكذيب.
وتابع: أما عن العواصف الشمسية فهى تحدث خلال دورة النشاط الشمسى المعروفة والتى تستغرق حوالى 11 عاما، يظهر تأثير النشاط الشمسى بوضوح فى ظاهرة الشفق القطبى، وهو ظهور أضواء فى سماء الليل باللون الأخضر والأزرق والبنفسجى فى الدول القريبة من القطبين، وهى ناتجة عن تصادم جسيمات هذه العاصفة مع المجال المغناطيسى الأرضى.
وأضاف: بعض العواصف الشمسية القوية قد تسبب آثارا سلبية واسعة النطاق منها اضطراب الأقمار الصناعية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها كالهواتف المحمولة، والإنترنت، والأنظمة المصرفية، وانقطاع التيار الكهربائى، وتعطل الملاحة الجوية والبحرية بسبب اضطراب شبكة الإحداثيات العالمية GPS، وأيضا زيادة الإشعاع على المسافرين بالسفن والطائرات بالقرب من القطبين، ولكن هذا كله مجرد تخوف من الزيادة المفرطة فى النشاط الشمسى، وهو أمر غير وارد ونادرا ما يحدث.
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