صور.. أزياء مختلفة لـ الإسبانية أنجيلا بونس

جدة - نرمين السيد - وتحرص عارضة الأزياء أنجيلا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لتنال إطلالاتها الإسبانية إعجاب متابعيها. بونس فازت بلقب ملكة جمال الكون فى إسبانيا 2018. وتتمتع بونس صاحبة الشعر الأشقر والعيون الزرقاء بقامتها الطويلة وتبلغ 180 سم.

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