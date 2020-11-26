ملوك التريند.. صباحك ومطرحك يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "ملوك الترند وصلوا مكانهم، الترند الأول فى مصر على تويتر حالا".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من البرنامج، مجموعة من الأغانى المختلفة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة النشرة المرورية وفقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

