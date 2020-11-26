مع انتشار كورونا .. هاتف هواوى الجديد يقيس درجة الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتعد درجة حرارة الجسم من أبرز الأعراض التى تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذلك اهتمت هواوى باستخدام التكنولوجيا لمساعدة مستخدمى هواتف هواوى الذكية فى متابعة حالتهم الصحية، وفقا لموقع "فوربس". وتساعد تكنولوجيا هواتف هواوى الذكية فى التحقيق من درجة حرارتك فى أقل من ثانية باستخدام الهاتف الجديد لهواوى "Huawei Mate 40 RS Porsche Design". ويتم تزويد كاميرا هاتف هواوى الجديد الخلفية بمستشعر قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، فعند الاستخدام لمعرفة درجة حرارة الجسم يمكنك حمله على المعصم أو الجبهة.

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