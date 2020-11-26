جدة - نرمين السيد - وأشار باحثون بريطانيون بجامعة إدنبرة إلى العلاقة التى تربط بين هرمون الإجهاد "الكورتيزول" لدى الأمهات والخلايا العصبية الصغيرة بدماغ الأطفال حديثى الولادة مؤثرا على دماغ الطفل وناتجا عنه حدوث مشاكل عاطفية له عند الكبر.
وأضاف الباحثون أن إجهاد الأم خلال فترة الحمل يحدث تغيرات فى "اللوزة الدماغية" للطفل وهى التى تؤثر فى التطور العاطفى والإدراكى له.
لذلك نصح مؤلفو الدراسة بضرورة تعزيز المرأة خلال فترة حملها معنويا لمنع حدوث أى تشوهات هيكلية لدى معالجة الطفل للمعلومات حول المواقف الاجتماعية والعواطف وخصوصا عند الكبر، وفقا لما جاء فى " سكاى نيوز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة: إجهاد الأم خلال الحمل يحدث مشاكل عاطفية للطفل عند الكبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.