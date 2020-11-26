دراسة: إجهاد الأم خلال الحمل يحدث مشاكل عاطفية للطفل عند الكبر

جدة - نرمين السيد - وأشار باحثون بريطانيون بجامعة إدنبرة إلى العلاقة التى تربط بين هرمون الإجهاد "الكورتيزول" لدى الأمهات والخلايا العصبية الصغيرة بدماغ الأطفال حديثى الولادة مؤثرا على دماغ الطفل وناتجا عنه حدوث مشاكل عاطفية له عند الكبر.

وأضاف الباحثون أن إجهاد الأم خلال فترة الحمل يحدث تغيرات فى "اللوزة الدماغية" للطفل وهى التى تؤثر فى التطور العاطفى والإدراكى له.

لذلك نصح مؤلفو الدراسة بضرورة تعزيز المرأة خلال فترة حملها معنويا لمنع حدوث أى تشوهات هيكلية لدى معالجة الطفل للمعلومات حول المواقف الاجتماعية والعواطف وخصوصا عند الكبر، وفقا لما جاء فى " سكاى نيوز".