شركة أسترالية تطلق أول طائرة إسعاف كهربائية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتعاونت الشركة الأسترالية مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية وجامعة سيدنى، لإطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية فى العالم تحت اسم "Vertiia". وتتمكن "Vertiia" من الطيران بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر فى الساعة، وتقطع مسافة 250 كيلومتر "كهرباء" أو 800 كيلومتر "هيدروجين"، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك". وتعد تلك الطائرة أكثر أمانا من طائرات الهيلكوبتر، بالإضافة إلى تميزها بالهدوء مقارنة بالطائرات ذات محركات الاحتراق الداخلى. وتقوم تلك الطائرة بمساعدة المرضى بمختلف المناطق هناك بمجرد طلبها من خلال الهاتف الذكى، عن طريق نقلهم من أى مكان إلى المستشفى مباشرة، مما يجعلها سريعة فى نقل المرضى المعرضين للخطر.

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