طريقة تحضير زنجر الدجاج لأطفالك

جدة - نرمين السيد - وتعد وجبة زنجر الدجاج من الوجبات المفضلة للكثير على مختلف أعمارهم، ولتنفيذ تلك الوجبة فى المنزل، يجب تجهيز تلك المقادير: -كوب دقيق. -نصف ملعقة ملح صغيرة. -نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة. -2 كوب رقائق الذرة المقرمشة. -بيضة. -2 صدر دجاج مخلى. -كاتشاب. -زيت نباتى غزير. طريقة التحضير: يوضع الدقيق فى طبق عميق وإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود له، ثم نضع البيض فى طبق عميق مع تفتيت رقائق الذرة ووضعه فى طبق منفصل. وتتبل شرائح الدجاج فى خليط الدقيق ثم البيض ثم رقائق الذرة وقليها للحصول على زنجر ذهبى اللون ذو قرمشة، ويوضع بجانبه الكاتشب ويقدم ساخنا.

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