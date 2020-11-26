إنفوجراف: 5 عناصر غذائية لوقاية الأطفال من نزلات البرد

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى .. 5 عناصر غذائية لوقاية الأطفال من نزلات البرد.

يجب على الأم إرضاع الطفل حديث الولادة لتقوية مناعته، وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة.

وينصح بشرب الطفل كوب ماء بارد قبل الخروج من المنزل، مع الإكثار من شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.

كما أن تناول العصائر الغنية بفيتامين ج مثل البرتقال والليمون والفراولة تعمل على تعزيز الجهاز المناعى له ومقاومة الأمراض المختلفة.