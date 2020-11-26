فائدة تناول الموز قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية

جدة - نرمين السيد - ويفضل تناول الموز بعد التمرين الرياضى لدوره فى سرعة الشفاء العضلى، بالإضافة إلى غناه بالمياه والكربوهيدرات.
كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة على إفراز هرمون الأنسولين، الذى يساعد على نقل السكر من الدم إلى خلايا العضلات، وفقا لما جاء فى "هيلث لاين".
وينصح خبراء الصحة بتناول موزة قبل التمرين بفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة للحصول على قدر من الطاقة خلال التمرين.
كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مع مصدر للبروتين فور الانتهاء من التمرين لأجل مساعدة العضلات على التعافى والنمو.
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