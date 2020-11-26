للاستعانة بها خلال مباراة القمة .. مشروبات تخلصك من التوتر والضغط العصبى

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض المشروبات الدافئة التى تساعد تهدئة الأعصاب وتخفيف حدة التوتر والقلق، منها:
-البابونج:
يعتبر من الأعشاب المهمة التى تلعب دورا كبيرا فى التخلص من التوتر وتلق المزاج، لبث الشعور بالاسترخاء والهدوء.
-الليمون:
تعد من المشروبات اللازمة لتهدئة الأعصاب لكونه يساعد على علاج الاكتئاب وخصوصا عند شرب كوب منه فى الصباح.
-الشاى الأخضر:
به مادة الثيانين التى تساعد على تحسين المزاج والتقليل من ضربات القلب المرتفعة المؤدية للشعور بالتوتر.
-اللافندر:
يساعد على التخلص من التوتر والقلق عند استنشاق اللافندر بعد غليه بالماء، بالإضافة إلى دوره فى القضاء على الأرق.
-اليانسون:
يتميز باحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تسيطر على معدل ضربات القلب وضغط الدم.
كما يُنصح بالحرص على تناول الأطعمة الصحية مع تجنب الأطعمة السريعة الغنية بالمواد المصنعة التى تؤدى إلى الإصابة بالتوتر وتقلب المزاج.
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