إنفوجراف.. نصائح هانى الناظر للاستمتاع بمشاهدة نهائى القرن

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، بعض النصائح التى يجب اتباعها أثناء مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بنهائى القرن.





ورصد الناظر فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أهم الخطوات الواجب اتباعها للاستمتاع بـ مباراة الأهلى والزمالك غدا. ونصح الناظر بالتجمع مع الأصدقاء أثناء المباراة والاستمتاع بصحبتهم، مع تجنب التوتر والضغط العصبى. وأشار إلى أهمية الروح الرياضية أثناء مشاهدة المباراة، والتركيز على أن الفريقين يرفعان علم مصر. وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وسط التجمعات مع الأصدقاء أثناء المباراة منها الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى مع الآخرين مع الامتناع عن تدخين الشيشة.

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