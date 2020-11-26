الصحة تحذر من أضرار المضادات الحيوية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى ضرورة الاتحاد لأجل الحفاظ على المضادات الحيوية والتعامل معها بحرص. وحذرت الصحة المواطنين من مشاركة ما تبقى من المضادات الحيوية مع الآخرين أو تناولها دون زيارة الطبيب أو سؤاله. وأوضحت أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ولكنها تعالج العدوى البكتيرية. وقالت الصحة: "لا تفرط فى استعمال المضادات الحيوية لتحمى نفسك من ظهور مقاومة المضادات الحيوية".

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