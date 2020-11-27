شاى الكركم.. خصائص طبية سحرية

جدة - نرمين السيد - وفى السطور القادمة نرصد أبرز الفوائد الصحية لتناول شاى الكركم، والمستندة إلى دراسات علمية.

مقوى للمناعة

يحتوى شاى الكركم، على مضادات للأكسدة، والتى من شأنها القضاء على الالتهابات، ومكافحة الميكروبات، الأمر الذى يعزز جهاز المناعة لدى الإنسان.

يعالج التهاب المفاصل

حسب الدراسات التى نقلها الموقع، واعتمدت عليها الدراسة، فإن شاى الكركم، يعد مثاليا لمن يعانون من التهاب المفاصل وتورمها.

يخفض نسب الكوليسترول

حيث يحتوى على مركب يطلق عليه "الكركمين"، ويساعد مركب الكركمين هذا على خفض مستويات الكوليسترول الضار من الجسم، ما يجعله مثاليا للوقاية من مختلف أمراض القلب والأوعية الدموية.

يتحكم فى مستويات السكر فى الدم

يساهم الكركمين أيضًا، الذى يحتوى عليه شاى الكركم، فى علاج مرضى السكرى، حيث يمكنه أن يقلل من مستويات الجلوكوز فى الدم، ويقلل المضاعفات الطويلة المدى لمرضى السكرى.

يحمى الكبد

من أعظم الفوائد لـ شاى الكركم، حسب الدراسات المتخصصة، أنه يمنع الإصابة بتليف الكبد، كما يمنع من تسمم الكبد، والإصابة بالكبد الدهنى، شرط تناوله بانتظام.