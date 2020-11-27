صور.. أزياء مختلفة لـ أنجيلا مارتينى أجمل عارضات ألبانيا

جدة - نرمين السيد - ولدت أنجيلا فى الـ 23 مايو عام 1986 فى شقودرة، بدولة ألبانيا.

تتمتع أنجيلا مارتينى بقوام ممشوق، حيث يبلغ طولها نحو 177 سم، ونجحت خلال الأعوام الماضية فى لفت أنظار الجمهور إليها، من خلال ملابسها، وتألقها فى عرض الملابس.

تبلغ أنجيلا مارتينى، من العمر حاليًا، 34 عامًا، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها عبر صفحاتها بمواقع التواصل أبرز إطلالتها.