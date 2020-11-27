قبل نهائى القرن.. هانى الناظر: وإنت نازل تتفرج على الماتش أوعى تنسى الكمامة

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وكتب هانى الناظر عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "كلمة من قلبى وإنت نازل تتفرج على الماتش بكرة مع أصدقائك أو فى النادى أو فى القهوة، أوعى تنسى الكمامة لأن الحالات بتزيد وخليك محافظ على مسافة ما تقلش عن متر بينك وبين الآخرين وبلاش الشيشة علشان خاطرى".
وأضاف: "وطبعا بفكرك أن الفائز فى المبارة سواء كان الأهلى أو الزمالك فريق مصرى يعنى البطولة فى النهاية مصرية، فتعالى نفرح بالبطولة وبلاش نتوتر ونكد على نفسنا بمين فاز ومين خسر لأن التوتر بيضعف المناعة ويعرضنا للإصابة بالأمراض.. من الآخر استمتع بالمباراة وافرح واتمتع باللعبة الحلوة وما تنساش لما تروح البيت تغسل ايديك بالماء والصابون".
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