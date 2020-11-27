جراثيم خارقة.. نصائح الصحة لتجنب مضاعفات المضادات الحيوية

جدة - نرمين السيد - الوزارة طالبت المواطنين، بالحرص عند تناول تلك المضادات، مع عدم مشاركة ما تبقى من المضاد الحيوى مع أدوية أخرى، خصوصا وأن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ولكنها تعالج العدوى البكتيرية.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم الإفراط فى استعمال المضاد الحيوى للحماية من ظهور مقاومة المضادات الحيوية، مشددة على أهمية استشارة الطبيب قبل أخذ المضاد الحيوى.

خطورة المضادات الحيوية:

كشف موقع "TimesNowNews"، أن كثرة اللجوء إلى المضادات الحيوية غير الموصوفة يؤدى إلى تطوير جراثيم خارقة مقاومة للمضادات الحيوية، مما يحد من القدرة على علاج العدوى الخفيفة.

وأشار الموقع إلى أنه يجب معالجة البكتيريا التى تصيب الفرد، وإلا فإنها ستطور مقاومة للمضادات الحيوية التى تستخدمها، حيث تتحور البكتيريا، وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الالتهابات التى تسببها.

وقال الموقع، يجب أن يدرك الناس أن تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية وإساءة استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية يسرع من تطور البكتيريا المقاومة للأدوية التى غالبًا ما يتم تناولها على أنها جراثيم خارقة.