صور.. الغردقة تلفت أنظار العالم بـ ملكة جمال المراهقات

جدة - نرمين السيد - تبذل وزارة السياحة المصرية، جهودًا كبيرة لدعم الحركة السياحية، والترويج لمعالم مصر خارجيًا، وخصوصًا مع تراجع نشاط القطاع، على إثر الأزمة التى اجتاحت العالم بسبب تفشى فيروس كورونا.





وفى هذا الإطار، تستضيف مدينة الغردقة حاليًا، مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو"، بأحد المنتجعات السياحية، والتى انطلقت فى 25 نوفمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.

ويشارك فى المسابقة، نحو 25 دولة، من الدول المصدرة للسياحة، فى مقدمتها: روسيا، وصربيا، وكازاخستان، وبولندا، وهولندا، والبرتغال، وأستونيا، وألبانيا، وبارجواى، وكندا، والمكسیك، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوریا، والفلبین.

وحملت المسابقة شعار: "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية فى مصر"، بهدف جذب مزيد من الزوار إلى مدينة الغردقة التى تتمتع بمقومات سياحية فريدة.

وتتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة، واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية، بين الفتيات، ومسابقة المواهب.

ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم، عن المتسابقة التى ستفوز بجائزة "أفضل ملكة جمال" فى حفل الختام، والذى سيقام فى الخامس من شهر ديسمبر.

وتمثل مصر فى المسابقة "كنزي الزينى"، البالغة من العمر 18 عاما، والتى حصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، فى حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة فى نفس المسابقة.

وأوضحت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، المستضيفة للحدث، أن جميع المتسابقات قدمن ما يفيد بعد إصابتهن بـ فيروس كورونا، مشددة على أن المسابقة ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة.