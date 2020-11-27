جدة - نرمين السيد - وجهت ملكات السياحة والبيئة، رسالة خاصة إلى قطبى الكرة المصرية، وذلك خلال مشاركتهم فى فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، والتى تستضيفها أحد منتجعات الغردقه، حاليا وحتى السادس من ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة .





وحرصت ملكات الجمال على التقاط صورة تحمل علم مصر، وعلمى الأهلى والزمالك، ليوجهن رساله للجماهير المصرية، بأهمية نبذ التعصب، وضرورة خروج المباراة بالشكل المشرف الذى يليق بمكانه وحضارة مصر. ويستضيف استاد القاهرة الدولى، فى التاسعة مساء اليوم، مباراة النهائى بين قطبى الكرة المصرية، فى نهائي دورى أبطال إفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الغردقة.. ملكات جمال العالم يوجهن رسالة لجمهور الأهلى والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.