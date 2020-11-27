غير متوقع.. الإعلان عن تكلفة إنتاج آيفون 12 وبرو

جدة - نرمين السيد - وأوضح المختبر وفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية، فإن تكلفة إنتاج هاتف "آيفون 12" الذكى لا تتعدى 373 دولارا أمريكيا، فى حين لا تتجاوز تكلفة إنتاج "آيفون برو" 406 دولارات.
ويباع "آيفون 12" حاليا فى الأسواق بسعر يبدأ من 829 دولارا، مقابل 999 دولارا لطراز "برو"، وفيما يتعلق بالتكاليف الفردية للمكونات، فقد كانت التكلفة العليا لـ"كوالكوم إكس 55 5 جى" التى تبلغ 90 دولارا لكل هاتف، ثم شاشات OLED التى تنتجها شركة سامسونغ الكورية المنافسة، والتى يقدر سعرها بنحو 70 دولارا.
وتبلغ تكلفة إنتاج المعالج "بيونيك إيه 14" نحو 40 دولارا، فى حين تصل تكلفة ذاكرة الوصول العشوائى (رام) إلى نحو 12.8 دولارا لكل هاتف.
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