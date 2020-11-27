5 ديسمبر.. أمريكا تطلق مركبة إلى محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة فى بيان: "تخطط شركة سبيس إكس لإطلاق شحنتها الحادية والعشرين من البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هذه الشحنة من المفترض أن تطلق على متن مركبة من نوع Dragon فى الخامس من ديسمبر القادم، بتمام الساعة 11:39 بالتوقيت المحلى لقاعدة الإطلاق (19:39بتوقيت موسكو)".

وأضاف البيان: "ستحمل هذه المركبة إلى المحطة معدات للأبحاث العلمية، ومعدات تابعة لوكالة ناسا، وإمدادات من الماء والغذاء للرواد المتواجدين هناك".

وتابع بيان الوكالة: "ستطلق هذه المركبة بواسطة صاروخ من نوع Falcon 9، وبعد الإطلاق بـ 12 دقيقة ستنفصل المركبة عن المرحلة الثانية من الصاروخ لتتابع طريقها وتصل إلى المحطة فى 6 ديسمبر حيث تلتحم بوحدة Harmony التى سيتواجد فيها رائدا الفضاء، كاثلين روبينز وفيكتور غلوفر".

ومن المقرر أن تمضى المركبة نحو شهر فى مدارات الأرض، وبعدها ستنفصل عن المحطة عائدة إلى الأرض بحمولة من هناك أيضا، حسبما نقلت روسيا اليوم.

جدير بالذكر أن ناسا أرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية، مؤخرًا، مركبة مأهولة من نوع Crew Dragon فى 17 نوفمبر الجارى، وحملت المركبة على متنها 3 رواد أمريكيين هم:مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة لرائد الفضاء اليابانى، سويتشى نوجوتشى.