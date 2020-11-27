صور- أبو قلب طيب.. مصبغة عم سلامة الأقدم فى مصر

جدة - نرمين السيد - وجهه بشوش، يجلس وعلى وجنتيه ابتسامة عريضة يلاحظها القاصى والدانى، يدخل قلبك فور النظر إليه، ما أن تسأل عنه تجد الإجابة حاضرة: "ده عم سلامة"، صاحب أقدم وأعرق مصبغة فى مصر.





يطل عم سلامة على زبائنه يوميا والبياض يعلو وجهه وكأنه قد شرب من لونه المفضل "الأبيض" فملأ جسده على مدار 83 عاما حتى لُقب بـ"أبو قلب طيب"، يعيش مع أولاده الـ12 وأحفاده الـ45.

حرص عم سلامة على تعليم أولاده وأحفاده مهنة الصباغة البلدى والتى ورثها أبا عن جد، واشتهر بين معالم الدرب الأحمر وبالأخص ميدان أصلان الذى عرف به وأصبح جزءًا منه يسأل عنه الكثيرون.

استطاع عم سلامة أن يحافظ على إرث أجداده على مدار 120 عاما هو عمر المصبغة، وعمل فى مهنة الصباغة وعمره 10 سنوات، حتى أصبح زبائنه من إسكندرية إلى أسوان.

وأوضح سلامة، أن الصباغة مراحل، تبدأ أولا يدويا بفك الخيوط ثم وضعها فى أحواض المياه ثم وضع اللون حسب طلب العملاء.

نجاح عم سلامة فى أن يحتل مكانة خاصة بقلوب زبائنه قبل جيرانه، كان وراءه حب واحترام عمله منذ اليوم الأول فى تلك المهنة، رافعا شعار "حب الشغل يحبك".